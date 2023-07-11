綽號「狀元」的台南47歲任姓男子9日晚間遭人強行擄到安南區四草茶行，由多人輪番持棍棒凌虐毆打後，被載往奇美醫院丟包時已明顯死亡，1男1女在丟包後到南區棄車，之後到分局投案，警方漏夜偵辦，陸續帶回28歲陳姓主嫌等4人。據了解，陳嫌自稱與任男有土地開發利益糾紛，原本要教訓對方，沒想到殺死人。

據了解，任男從事包商相關工作，先前因陳姓主嫌有土地工程開發糾紛，8日凌晨在台南大舞廳就先起了一波衝突，任男與陳的這一方都掛彩，任男遭毆傷後還就醫，9日更在臉書開嗆「今天你讓我掛彩，改天我讓你掛香」。

任男9日晚間接到電話前往東區燒烤店談生意，跟朋友在包廂內談生意，之後走到外面要去敬酒，卻遭到一群年輕人衝進店內將他強行押走，被擄至安南區的四草茶行凌虐施打，遭虐毆的畫面還被拍下影片，頭部遭鈍器重擊，頭臉血流如注，十分駭人。

任男躺地後還一度有人作勢幫他急救，但一群人見任男失去生命徵象，將他載往奇美醫學中心丟包。丟包任男的23歲張姓駕駛、20歲陳女主動投案說明，但辯稱「在路上撿到人」，後來才改口「有人叫我去載」，但說詞避重就輕。

據了解，陳姓主嫌稱與死者有利益糾紛，才會糾眾動手「修理」任男，沒想到，居然失手打死人。警方目前正進一步追查全案有無共犯，以及幕後是否有人指使教唆。