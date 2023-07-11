國民黨總統參選人侯友宜傳出已拍好定裝照，讓各地小雞們合成製作看板。對此，國民黨北市議員秦慧珠直言「來得晚了點」，並認為侯友宜辦公室負責拍文宣照的人，沒把這事當優先事項處理。秦慧珠認為，現場合體照會比合成照更生動，侯辦應早點找一天跟小雞們真正合拍照片，母雞、小雞多互動、連結，才能變命運共同體。

秦慧珠昨（10）日在臉書提到，侯友宜5月17日被提名，竟拖到7月上旬才拍好定裝照發送小雞。她認為，拍照並不是很麻煩的事，尤其是個人定裝照，一個晚上三個小時就能拍好，真的應該早點做這件事，且侯友宜選過兩次新北市長，早有拍定裝照的經驗，真的拖的有點久。

秦慧珠進一步提到，去年3月23日她接任台北市議會黨團書記長，便與台北市黨部主委黃呂錦茹隨即展開和蔣辦的各項聯繫，包括籌備和議員提名人合拍宣傳照；5月25日時，蔣萬安被中常會通過提名，她隨即找廠商挑選共同的選舉服裝，找了好幾家廠商提出樣品和報價，初步篩選後即帶著她挑出來的樣品去給黃呂錦茹看。隨後敲定蔣萬安的時間，訂在6月21日跟議員合拍照片，再跟市黨部文宣組成員一起會勘拍攝場地，決定後由市黨部連絡攝影師、化妝師，準備 道具、發採通，她則負責議員聯繫。

秦慧珠坦言，要跟30幾位議員提名人合拍照片，需耗費一整天時間，不能讓每個人等上一整天，必須排好全體大合照和各選區拍照的時間，做成流程表。當時有議員確診、有人另有行程時間無法配合，都要一一克服。而這些聯繫工作十分繁瑣，在黨團助理和市黨部協作下完成，蔣萬安也自行拍了定裝照，在合拍照片前幾天，先行發給大家使用。

「侯友宜辦公室負責拍文宣照的人，顯然沒把這件事當優先事項處理」，被挑毛病、抱怨後才去拍定裝照，不過秦慧珠認為，真正的現場合體照會比合成照更生動，還是得拍。秦慧珠說侯辦可能會利用7月23日黨代表大會時，再一一拍合體照，但她認為，當天大家都很忙，應該早點找一天跟小雞們化好妝、梳好頭髮，準備好各種服裝，快樂從容的拍合體文宣照。秦慧珠強調，母雞、小雞多互動、連結，綁再一起，才能變命運共同體。