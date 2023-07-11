萊恩葛斯林（左）演出肯尼，瑪格羅比則是核心芭比。（華納兄弟電影提供）

電影《Barbie芭比》在美國洛杉磯舉行世界首映，映後導演葛莉塔潔薇、飾演芭比的瑪格羅比都獲得超高評價，而飾演肯尼的萊恩葛斯林也大獲好評，電影今釋出「只是肯尼」預告，由萊恩葛斯林親自獻唱，幽默走心地唱出肯尼被世人忽略的內心世界，也讓粉絲搶先感受肯尼肌的魅力。

生活在芭比樂園，就是身處一個完美地方過著完美的人生，除非你遇到全面性的存在危機，或者你剛好是肯尼。在今天釋出的「只是肯尼」預告中，萊恩葛斯林親自唱出肯尼的心境，他總是跟芭比被配成一對，大家都說他是芭比的男朋友，也正因如此他才被創造出來。

萊恩葛斯林表示：「我飾演的肯尼會不會被塑造成為很棒的人物，這完全要取決於芭比。電影裡甚至有一句台詞是肯尼說，他只有在芭比溫暖的凝視下才會存在。他沒有自己的身份，所以會陷入嚴重的存在危機。不過他還是有工作的，那就是站在『海灘』上，他也不確定這是怎麼樣的工作，但他很想要讓自己擅長這項工作。」

身兼《Barbie芭比》導演及編劇的葛莉塔潔薇表示：「我們特別為萊恩葛斯林寫出肯尼的角色，即使他演過許多認真嚴肅的角色，但我看過他上《週六夜現場》的每一集，所以我知道他是很好笑的人。我們沒有替代人選，肯尼非他不可。」

飾演芭比、同時也是製片的瑪格羅比也說：「萊恩葛斯林是飾演肯尼的不二人選。你可能會以為適合扮演肯尼的人選有好幾10個，才不是呢，只有他符合所有條件。他是實力派的演員，很會挑片，能演文藝愛情片，也能演喜劇片，而且不用說，他看起來也像肯尼，帥到不行。」

同樣在片中飾演肯尼的劉思慕也表示：「肯尼們就只是肯尼們，他們會一起打混，他們的自我認同大多來自能夠獲得芭比們的青睞，所以他們之間也存在著高度競爭性，所以他們會做出蠢事。小劇透，我飾演的肯尼是舞蹈高手，他還會後空翻，這讓萊恩葛斯林飾演的肯尼超嫉妒我的。」