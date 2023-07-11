屏東原住民族就業服務據點11日揭牌啟用，成為《就業服務法》修訂19年來全台首個正式成立的原民就服據點。（謝佳潾攝）

屏東原住民族就業服務據點11日揭牌啟用，成為《就業服務法》修訂19年來全台首個正式成立的原民就服據點，屏東縣也成為搶先6都建設據點的首個縣市，縣長周春米指出，台灣原民勞動力人口逾26萬人，但屏東原民僅占7.59％，唯有積極爭取才能促進族人就業機會，且還要以家庭為中心提供服務。

受邀出席揭牌儀式的伍麗華指出，《就業服務法》曾修訂只要轄內原住民人口數達2萬人以上的縣市，得因應原住民族特殊文化，設立公立原住民就業服務機構，但因涉及組織正式編制調整等問題，19年來都沒有縣市申請，直到去年底勞動部頒布相關實施辦法後，屏東、桃園、高雄、台中、新北等縣市才提出申請。

伍麗華說，目前全國僅3縣市取得核准，分別為桃園市、台中市、屏東縣，而最令人感動的是，屏東縣在提出申請的前後都很積極爭取與推動，如今領先六都成立全台首個原民就服據點，可見用心程度。

對此，周春米表示，據勞動力統計資料顯示，台灣原民勞動力人口超過26萬人，但屏東原民僅占7.59％，勢必要透過政策與建設促進族人的就業機會，因此縣府團隊很積極地打造原民就業據點，並以「家庭」為中心提供服務。

周春米說，屏東原民就服據點不僅是媒合個案找工作，還會主動探訪個案的家庭狀況，了解是否有幼童、青少年或長輩需要協助找管道或機構暫時照顧，如可媒合幼童至安親班，或長輩至文建站等，讓個案可以安心工作、無後顧之憂。

她說，原民就服據點就在新來義部落的屏東部落之心，配置的6名就業服務員及1名督導已就位，即刻推動據點的工作，包括透過相關研習、職涯講座及就業博覽會等，歡迎原民朋友多多利用，找到合乎心意的工作，未來據點也將朝中心發展。