新竹縣學生報名112學年竹苗區高中免試入學分發共有4075人，包含一般生3806人、原住民171人、身障98人，11日放榜，共4055人獲分發，經統計有一般生3787人、原住民170人與身障生98人，整體錄取率99.5％，創下新竹縣新高紀錄。

竹苗區日前約有3100名學生，已透過多種入學管道確定就讀高中。竹縣教育局指出，今年竹苗區報名免試入學整體人數為1萬1041人，經統計有1萬952人獲分發（99.2％），報名學生平均選填11個志願，其中以第1志願分發者有4558人（41.6％），前5志願序分發者有1萬783人（97.66％），共89人落榜未分發。

其中新竹縣報名的4075名學生中，有4003人於前5志願序分發（98.2％），優於竹苗區平均，足見竹縣各國中致力學生生涯發展輔導有成，能引導學生充分了解自我興趣、能力與所選志願校科相符程度，適性選擇理想志願就讀。

由於本年度竹苗區學子整體學力表現較去年更上層樓，因此今年前3志願最低錄取標準，較去年略為提升，竹縣偏遠地區國中仍有9校21名學生錄取前3志願。有此成績除了學生本身努力不懈、學校戮力提升學力外，本區免試入學制度設計考量新竹、苗栗2縣近半數學校為偏遠地區國中，而加入「扶助弱勢」比序項目，完整照顧經濟弱勢、地域弱勢、身分弱勢的學生，提供偏鄉學子適性發展的機會。

而落榜未獲錄取及放棄錄取資格的學生，可於8月1日起至112學年度教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網查詢，有辦理續招的高中職也會在該校網頁公告續招簡章，請有意報名參與續招的同學注意相關訊息。由於續招不受就學區限制，且不分公、私立學校皆可跨區招生，未就定位的學生可善用此管道升學就讀。