繼「雙子二重奏」登上華府甘迺迪中心千禧舞台，同樣入選美國國務院第六季「中央舞台」（Center Stage）巡演計畫的滯留島舞蹈劇場，在7月初啟程赴美交流，將演出在去年英國愛丁堡藝穗節首度發表的國際共製共融舞蹈作品《冰河時期》。

藝術總監張忠安表示，滯留島創團以來，致力於將社會人文議題融入舞作，希望透過舞團的能見度和影響力，告訴世界應該共同正視的社會問題，希望透過實際行動打造文化平權，讓更多民眾看見並認識共融藝術之美，並呈現台灣所孕育對多元民族、文化、信仰兼容的共融精神，以及好客熱情的島國特質。

2010年，張忠安成立滯留島舞蹈劇場，並擔任藝術總監。《冰河時期》是張忠安和來自法國巴斯克自治區的輪椅編舞家馬利斯（Maylis Arrabit）共同編創製作，探討全世界因疫情陷入停滯狀態時，身處在不同文化環境的人們，在面對每個國家不同的限制與規範下，如何相互支持，找尋生存方式與出口。此外，共製作品的參與，還有英國獨立音樂作曲家湯瑪士（Thomas William Hill）所量身訂造的音樂，以及邀請前蘇格蘭國家舞蹈中心藝術總監莫格（Morag Deyes）擔任藝術顧問。

「中央舞台」是美國國務院教育文化事務局發起的文化交流計畫，第六季徵選來自台灣、阿根廷及亞美尼亞的當代音樂及舞蹈劇場表演藝術團體，安排在2022至2023年期間至美國各地演出，並透過台上演出及台下工作坊等方式，增進美國觀眾對世界的認識。

《冰河時期》將於7月18日、20日在美國舞蹈藝術節（American Dance Festival），以及7月26日於雅各枕舞蹈藝術節（Jacob’s Pillow Dance Festival）登場。舞團也將於7月13日在紐約Gibney Dance：Agnes Varis Performing Arts Center演出，邀請紐約業界人士出席欣賞舞作。