乾眼症是一種以淚膜受損為特徵的眼睛表面多因素疾病，須持續治療與保養。而人類天然淚膜則能保護和滋潤眼睛，洗去異物，含有生長因子和抗菌成分，形成光滑的表面，形成眼睛的主要屈光面。現行治療選擇卻無法完全滿足患者需求，因此東生華引進全球第一個乾眼症治療鼻腔噴霧劑－Tyrvaya，透過新的給藥途徑，藉此增加天然淚液分泌，適用於輕度至重度的乾眼症患者，提供更簡便、安全的用藥選擇。

據兩項臨床試驗共940名乾眼症患者使用資料顯示，患者平均在僅使用一劑後就有淚液分泌的增加，在使用2週期間，患者的乾眼症症狀和癥兆有明顯改善，使用4週後平均產生的天然淚液量仍然顯著增加。透過Tyrvaya鼻腔噴霧劑來增加天然淚液分泌，為乾眼症患者帶來更好的治療反應與感受。

Tyrvaya鼻噴劑在2021年取得美國FDA新藥許可證並上市，東生華與箕星今年正式簽約並啟動在台灣的查驗登記及後續的銷售準備。