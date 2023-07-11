李家超指出，必須正視福島核汙水排入太平洋一事，因為不只有損香港人這一代的健康，下一代也會受到影響。如果日本執意要將廢水排入海，香港就會大範圍禁止日本海產進口香港。

美聯社（AP）報導，目前香港政府並沒有透露是日本哪些水產，以及哪些地區會被限制。10日，被大地震摧毀的核電站，已開始測試用於排放汙水的相關設備。

日本雖得到聯合國核准的背書，以及韓國官方的支持。不過，韓國民間以及中國大陸等，部分鄰近日本的國家都憂心並質疑安全性。上周，中國大陸也強調，將對來自福島等日本10個地區的食品，實施嚴格進口管制。

香港目前禁止從福島進口某些產品，例如水果與蔬菜。但其它產品，像是肉類與家禽，若有輻射標準證明書，還是可以進入。另外，從福島以南的4個日本地區，群馬、茨城、(木歷)木以及千葉進口香港的許多食品，也必須附有輻射合格標準證明。

根據統計，去年從日本進口的食品，約占香港總量的2%。香港政府表示，雖然香港在數量上對日本食品的依賴程度不高，但許多香港民眾喜歡日本食品，且香港內也有很多日本餐廳。