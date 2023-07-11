針對民眾黨主席柯文哲10日指他在訪日時，自民黨幹事長告訴他「台灣沒有辦法參加CPTPP 」，要台灣死那個心，駐日代表謝長廷今天發出5點聲明強調，代表處協助冾排柯文哲訪問對象中，並沒有自民黨幹事長茂木敏充在內。還酸柯要謹慎求證，精確發言，如發現錯誤，必須及時勇敢更正，才不會累積不誠實的形象。

謝長廷在臉書表示，今早會議中手機響不停，台灣很多朋友和單位要求他回應柯文哲的話，他緊急了解才知道柯對媒體說：6月初訪問日本時，自民黨的幹事長曾對他說，「台灣沒有辦法參加CPTPP，不可能，早點死掉這條心吧！」。

他說，因係涉日事項，他不能廻避，簡單聲明如下：

一、柯先生六月初訪日，駐日代表處有公開接待，也有協助洽排或介紹拜會窗口，但沒有私下的見面，也沒有派人陪同拜訪，這是避免被誤會。

二、在我們洽排的對象中，並沒有自民黨幹事長茂木敏充在內。這不難查證，但擔心讓外人看笑話而已。

三、如係朋友間的私下或酒後談話，不管是大臣或黨的高層，都不宜公開引用來選舉造勢，這會破壞彼此的信賴關係。

四、將來可能坐台灣大位的人，涉及外交事項，建議𧫴慎求證，精確發言，如發現錯誤，必須及時勇敢更正，才不會累積不誠實的形象。

五、以前有位總統候選人訪日，無中生有說他見到了安倍前首相，成為笑柄，但丟的是台灣整體形象。