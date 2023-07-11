獨立調查媒體「檔案中心」（Dossier Center）取得的俄羅斯內部資料顯示，俄國總統普丁的私人火車內裝超奢華，甚至建有專屬健身房、Spa館及護膚中心。分析師評論，列車的極致舒適設備可能反映了普丁的迫切問題―和社會脫節導致支持率持續下滑，幕僚希望他盡量出行，因此將列車打造得更為舒適。

獨立調查媒體「檔案中心」揭露普丁私人列車的內裝，包含健身房、Spa館及護膚中心。

美國有線電視新聞網（CNN）10日報導，總部位在倫敦的俄羅斯獨立調查機構「檔案中心」近日與CNN、《南德日報》（Sueddeutsche Zeitung）等德國媒體，分享普丁私人列車的外洩內裝文件，「檔案中心」是從國營俄羅斯鐵路公司（Russian Railways）旗下公司「鋯石服務」（Zircon Service）的線人拿到這批文件。

檔案中心是俄國流亡反對派石油大亨霍多科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）資助的機構。

■普丁專屬列車有健身房、護膚中心、全套土耳其蒸氣浴

事實上普丁有私人列車並非秘密，克里姆林宮過去就曾公布他在車上開會的照片，但火車內20多個車廂的內裝始終是國家機密。

外洩的「鋯石服務」手冊寫道，其中一節編號021-78630的車廂分別隔為健身房、護膚按摩中心以及Spa館。這節車廂於2018年建造完成，當時的照片顯示，健身房配有義大利健身器材Technogym的砝碼及阻力訓練設備，不過後續這批器材似乎由美國健身器材品牌「Hoist」所取代。

Footage of #Putin's armored train worth 6.8 billion rubles appeared.



It has a gym, medical equipment including a ventilator, a hammam, a beautician's office, several carriages, dining cars, security and service cars, and much more. pic.twitter.com/dET7raTZDD — NEXTA (@nexta_tv) July 6, 2023

健身房隔壁是美容護膚中心，裡頭備有按摩床及高級美容設備，包括一台能加強肌膚緊緻的射頻美容儀（radio-frequency），房間本身也裝有防竊聽設備。

cnn: putin traveling around in armored train, complete w/ full high-end cosmetology room



(warning: war crimes may cause wrinkles) pic.twitter.com/pPMr4gk36k — ian bremmer (@ianbremmer) July 10, 2023

護膚中心隔壁則是Spa館，這是一間鋪滿磁磚的浴室，裡頭配有全套土耳其蒸氣浴設施及淋浴設備。

獨立調查媒體「檔案中心」揭露普丁私人列車的內裝，包含健身房、Spa館及護膚中心。

■俄烏戰爭開打後 普丁專屬列車更頻繁使用

去年叛逃的俄羅斯聯邦安全局（FSO）前隊長卡拉庫洛夫（Gleb Karakulov）表示，他於2014年首度開始在這輛火車上工作，當時主要任務是安裝通訊設備，他說2021年下半年開始，火車的使用率變得更頻繁，當時俄羅斯正為全面入侵烏克蘭做準備。

他說普丁愈來愈常選擇搭乘火車出行，因為飛機一起飛就會被雷達追蹤，搭乘火車能夠一定程度地掩蓋行蹤。

他也提到自俄烏戰爭開打以來，這列火車多數時間都停靠在莫斯科西北方的瓦爾代湖（Lake Valdai）附近，普丁在湖畔地區有大片莊園。

■普丁專屬列車被戲稱為「幽靈火車」

Leaked documents suggest that a so-called "sports-health wagon" -- a Russian train that includes a gym, beauty equipment and a spa -- is used by none other than Putin himself. https://t.co/ctZJrhYfYj — CNN (@CNN) July 10, 2023

另外儘管蒙上一層神秘面紗，不過普丁的專屬列車早就被鐵道迷目擊過多次，甚至有了「幽靈火車」的封號，一名鐵道迷曾在「rutrain.com」分享一張疑似為普丁列車的照片，並寫道：「我國鐵道上有一列幽靈火車，沒有在時刻表或俄羅斯鐵路公司系統上出現。」

這些鐵道迷主要依靠雙火車頭及車廂上頭的白色穹頂建築，來辨識出這輛列車，一般俄羅斯火車上並沒有白色穹頂建築，另外克宮2019年釋出的影片顯示，普丁當時搭乘的火車確實有白色穹頂造型。「檔案中心」指出，這些白色穹頂建築配有先進通訊天線。

■打造奢華列車解決普丁的「多疑」？

普丁前文膽加利亞莫夫（Abbas Gallyamov）表示，他認為普丁在政治上的不安全感，導致他在身體上也愈來愈不安。他說普丁的「多疑」導致他在身邊構築了許多牆，認為自己被敵人圍繞，他希望心理上感覺自己受到保護。

加利亞莫夫分析，這些保護措施造成的距離感，可能是普丁現階段面臨最迫切的問題，諷刺的是，這可能是這輛火車「極致舒適」的原因，他說普丁很少旅行，和國家的聯繫正在下滑，這也是他的政府所擔心的問題，「他們（指克宮官員）知道這是他支持度下滑的一個原因」。

加利亞莫夫推測，克宮正試著讓普丁離開住所，並且「盡可能舒適地」前往其他地方。

針對報導，克宮斷然否認：「普丁總統沒有使用或擁有這樣的車輛。」