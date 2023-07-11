金獎億萬導演雷利史考特最新史詩鉅片《拿破崙》，找來奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯，飾演備受爭議的歷史傳奇人物，這也是兩人繼《神鬼戰士》後，暌違23年再度攜手合作，金獎搭檔能碰撞出的火花令影迷非常期待。

電影更網羅影后凡妮莎寇比，詮釋與拿破崙相愛相殺的皇后約瑟芬，實力派的幕前幕後團隊，有望在電影上映前衝擊9月的威尼斯影展，演活拿破崙霸氣又私密一面的瓦昆菲尼克斯，將有機會再創演藝高峰。

「在我的字典裡沒有不可能這個字」，令人聞風喪膽的法國小巨人拿破崙，被世人認為是世界歷史上最優秀的軍事家之一，於1804年登基為法蘭西皇帝後，四處征戰的他稱霸整個歐洲大陸，或許在眾人眼中他是一位充滿魅力的統治者，但是在敵人的面前卻是一位傲慢的暴君。電影描述拿破崙在法國革命後的迅速崛起，直到滑鐵盧戰役後的殞落，他戲劇化又傳奇的一生終於將在大銀幕上曝光。

在最新的預告片中，擅長調度戰爭大場面的雷利史考特，再度呈現出多場令人血脈賁張的經典戰役，包括土倫圍城戰以及與奧地利軍團對決的烏爾姆戰役，萬馬奔騰的騎兵衝撞加上震耳欲聾的火炮襲擊，在電影院大銀幕上勢必會是一場震撼的視覺饗宴。除了戰爭衝突場面之外，電影也將探討拿破崙與皇后約瑟芬之間的複雜關係，首度披露他私下脆弱的一面。