全國終身教育行政會議11日在苗栗縣西湖渡假村登場，邀集全國各縣市教育局處相關業務單位，交流台灣終身教育政策，教育部長潘文忠、苗栗縣長鍾東錦為會議揭開序幕，希望相關人員在這場會議之後，繼續為終身教育推展攜手合作，努力打拼，共創學習型台灣。

今年全國終身教育行政會議聚焦在「數位學習與終身教育」以及「高齡教育未來展望」，規畫2天的議程，讓與會人員為終身教育日後發展集思廣益，展望未來。

會議11日在三義鄉西湖渡假村舉辦，由三義鄉樂齡學習中心與育英國小帶來的韻律太鼓暖場，透過祖孫成員共同組隊，營造祖孫之間共處的學習環境。

苗栗縣長鍾東錦表示，適應未來人口老化，終身學習是必要的，且終身學習是國家重要政策，在縣府立場全力配合也要積極跟上教育部腳步，因此在推動樂齡學習中心部分，今年縣府向教育部申請苑裡鎮樂齡學習優質中心升格為本縣樂齡學習示範中心，未來將攜手規畫推動更多元、跨領域的樂齡學習活動，在推動數位學習與終身教育方面也極需專家指導，希望共同努力讓苗栗終身學習成果更多元豐富。

教育部長潘文忠表示，目前台灣高齡長者越來越多，推動終身學習結合數位科技需透過各種平台，同時也要讓民眾有機會認識數位時代的媒體素養，藉由兩天的專題分享與業務交流，希望讓推動終身學習的基礎上能夠加入數位元素，在新的學年度能有更多終身學習、高齡教育實務作法及方向。

會議第1天邀請國立台中教育大學校長郭伯臣針對數位學習與終身教育進行專題演講，安排學習型城市認證機制討論、推動員工學習制度經驗分享。

第2天則有推動終身學習中程發展計畫及高齡自主學習團體計畫、配合落實交通安全教育、短期補習班與兒童課後照顧服務中心管理、營造本土語言及友善環境及提倡語言平權作為等相關業務報告，最後安排提案討論與綜合座談，透過教育部與各縣市雙向對話，研商政策與實務精進作法。