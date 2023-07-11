基隆市民政處11日宣布，將於今年9月20日舉辦年度聯合婚禮，市府今年以「戀戀有愛・山海城」為主題，打造夢幻婚禮場景，並首度開放線上報名，限額50對，希望準新人能夠踴躍報名。

基隆市民政處長張淵翔表示，現代人生活步調忙碌，年輕人普遍晚婚，往往缺乏時間準備繁瑣的婚禮流程，造成結婚率下降。加上疫情影響，或許有新人本來準備好的婚禮紛紛被迫取消或延期，而近期疫情趨緩生活解禁，正是籌辦婚禮的好時機，市府為迎接疫情後的結婚潮，今年聯合婚禮準備許多有趣活動，讓準備結婚的有情人能在滿滿祝福下終成眷屬，在基隆市最美的空中花園享受溫馨浪漫的婚禮時光。

張淵翔指出，基隆市長謝國樑上任以來，全力打造有愛城市，為正視家庭與社會多元化發展之現況與趨勢，推行相愛互助、平等互信之現代婚禮，將資源集中，參加者不需要花費大量的金錢和時間在婚禮籌備上，真正做到了勤儉節約，更讓參與者體驗不一樣創意結婚儀式，並瞭解婚禮婚姻之神聖意義。

此次聯合婚禮活動，將運用基隆城市特色，配合綠意滿點的港務大樓空中花園，次以「戀戀有愛・山海城」為題，來打造夢幻婚禮場景，完美示範戶外婚禮的唯美樣貌！希望讓新人在這場聯合婚禮，留下人生中最美好的記憶，同時今年還特別安排了「戀人咖啡館」及「駐唱歌手表演」，伴隨著基隆港區特有的夕陽美景，讓活動更添詩情畫意的美。

民政處表示，今年聯合婚禮將於9月20日舉辦，只要達法定結婚年齡且未辦理結婚登記者，雙方有一方設籍基隆或於基隆工作（公司、機關可提供書面在職證明者）都可以參加，尤其是曾參與基隆市政府民政處舉辦未婚聯誼活動而交往結婚者，具優先參與的資格，市府表示更歡迎新住民、身障人士或多元成家的基隆市民朋友一起共襄盛舉。