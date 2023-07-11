台北市立聯合醫院總院長璩大成2022年3月上任，今年屆齡退休，將由北市聯醫副總院長蕭勝煌升任總院長，17日將舉辦交接典禮。蕭勝煌指出，未來將透過引進醫護人才、強化婦兒醫療團隊、長照居家醫療等方式，強化北市聯醫醫療服務品質，並營造幸福職場，讓同仁有光榮感。

蕭勝煌是國立陽明大學生理所博士，是神經外科醫師，曾任聯醫仁愛院區醫務長、台灣外科醫學會健保主任委員、忠孝院區院長、仁愛院區院長，及聯醫副總院長。

台北市政府發言人殷瑋表示，蕭勝煌在忠孝院區院長任內，督導院內整修工程及購置醫療儀器，奠定社區醫院基礎；擔任仁愛院區院長，提升醫療品質、強化醫病溝通、推廣安寧與改善就醫環境，並努力發展急重症醫療，帶領仁愛院區通過醫院緊急醫療能力分級評定「重度級急救責任醫院」。疫情期間，曾達成花博爭艷館新冠疫苗大型接種任務，創下2日施打將近1萬3000人次以上的紀錄。

蕭勝煌表示，未來北市聯醫首重強化醫療服務品質，包含調整薪資結構、引進醫護人才等。硬體則規畫採購直線加速器、微創導航等。另為因應少子化與超高齡化趨勢，會強化聯醫婦兒醫療團隊、長照居家醫療，提昇以人為本有溫度的醫療文化，營造幸福職場，讓同仁在聯醫有光榮感，也是聯醫的重要任務。