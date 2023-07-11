112學年度基北區高級中等學校免試入學與特招考試分發入學作業採一次分發，結果今天放榜，新北市總報名人數為1萬7901人，今年在基北區免試入學共錄取1萬7535人，錄取率為98％。

教育局指出，丹鳳高中國中部胡冠渝同學會考成績為32.8分，他選擇繼續就讀母校，並準備三年後的繁星推薦。他認同新北在地就學的政策，因為選擇離家近的學校就可以把時間省下來唸書。

雙溪高中國中部學生簡毓真，今年會考成績為19.6分，住在貢寮山上的她選擇就近就讀雙溪高中，她從小由父親單獨照顧，儘管爸爸從事清潔隊工作收入不多，但非常重視孩子的教育，時常購買書籍或從圖書館借書，鼓勵她養成閱讀習慣。她在校成績優異，並多次獲得靈鷲山獎學金，希望未來以繁星推薦方式進入理想的大學，減輕爸爸的經濟負擔。

教育局提醒所有考生，經免試入學分發錄取者，請至各錄取學校網站瞭解報到相關程序，在14日上午11時前以各錄取學校規定方式完成報到，逾期未報到者，視同放棄錄取資格。

另，在免試入學錄取且報到的學生，如果想要報名參加後續其他入學管道招生，也應於17日下午2時前填具「放棄錄取資格聲明書(簡章第135頁，附表9)」，逾期未完成放棄錄取資格者，不得參加後續入學管道招生。

而高級中等學校得於8月辦理免試入學續招作業，參加基北區免試入學未獲錄取、未報到或報到後放棄錄取資格者，均得報名參加。續招學校經教育局核准後，將於8月1日公告於教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網(網址：https://shs.k12ea.gov.tw/site/contiEFA)，欲參與續招者，請特別留意相關資訊。