中共中央港澳工作辦公室正式登場，領導層曝光。11日上午，中央港澳工作辦公室召開會議。中央港澳辦主任夏寶龍主持。中央港澳辦副主任周霽（常務，正部長級）、鄭雁雄、鄭新聰、楊萬明、王靈桂，中央紀委國家監委駐中央港澳工作辦公室紀檢監察組組長施克輝，中央港澳工作辦公室室務會成員向斌出席會議。

這是今年中共機構改革中新組建的部門正式亮相。香港中聯辦主任鄭雁雄、澳門中聯辦主任鄭新聰同時擔任中央港澳辦副主任，而且不像3年前兩個中聯辦主任是「兼任」國務院港澳辦副主任。分析人士指出，這意味著兩個中聯辦歸口中央港澳辦管轄，強化中央港澳辦的領導角色，理順三者之間的關係。

今年3月公布的《黨和國家機構改革方案》提出，在國務院港澳辦基礎上組建中央港澳辦，作為中共中央辦事機構。中央港澳工作辦公室承擔在貫徹「一國兩制」方針、落實中央全面管治權、依法治港治澳、維護國家安全、保障民生福祉、支持港澳融入國家發展大局等方面的調查研究、統籌協調、督促落實職責，在國務院港澳事務辦公室基礎上組建，作為黨中央辦事機構，保留國務院港澳事務辦公室牌子。