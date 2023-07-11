搖滾天團U2經典歌曲靈感來自《直到世界末日》。（甲上提供）

電影大師文溫德斯被國際媒體譽為「終極公路電影」的《直到世界末日》，1991年首次上映時引起各界轟動，也呼應當時隱隱作祟的千禧年Y2K危機恐慌，放眼過去及現在，都是文溫德斯在擅長主題中野心最強、格局最大的作品，也是最後一部他願意耗費多年時間製作的公路電影。

電影《直到世界末日》劇情出現許多當年難以想像的科技產品，包含現在人手一機的影像電話，還有衛星語音導航、數位攝影機等設備，以及對於科技的執著與癡迷，都一一驗證了現代流行文化現象，被知名電影網站Collider形容為「這部被低估的科幻電影神預言了現今世代」。

劇情設定角色活動橫跨4大洲、8個國家、20個城市，完美結合動作、劇情和科幻元素，熱愛嘗試各種最新技術的文溫德斯也搶先在該片運用數位攝影技術，而後推出世界首部3D藝術電影《PINA》，與同樣運用3D技術的全球影史票房冠軍《阿凡達》幾乎同一時期亮相，更成為世界首部入圍奧斯卡最佳紀錄片的3D藝術電影，顯見文溫德斯對於科技演進的敏銳度極高。

文溫德斯在生涯巔峰之際拍攝的《直到世界末日》擁有華麗卡司，男主角邀請到奧斯卡影帝威廉赫特飾演間諜崔佛，《慾望之翼》女主角薩魯薇杜瑪坦則演出法國女子克萊兒，她離開前男友之後展開散心旅行，不巧發生一樁看似單純的汽車擦撞意外，過程卻牽扯出銀行搶案，當她與兩名銀行搶匪將贓款運往巴黎的路上，與背景神秘的間諜威廉赫特相遇，讓她為之著迷，未料威廉赫特竟在偷走贓款之後人間蒸發，早已愛上對方的薩魯薇杜瑪坦只好跨海追愛，跟著跑到澳洲中部荒蕪的原住民生活區，終於發現間諜暗藏的秘密與一項科技產品息息相關。

公路之旅當然要有音符相伴，文溫德斯號召他所喜愛的國際音樂人為《直到世界末日》創作電影原聲帶，演出陣容堪稱空前，包含愛爾蘭搖滾天團U2合唱團、龐克教母派蒂史密斯（Patti Smith）以及澳洲傳奇歌手尼克凱夫（Nick Cave）等，為電影大大增色，其中最為影迷津津樂道的，絕對是愛爾蘭搖滾天團U2合唱團所演唱的電影同名主題曲。《直到世界末日》4K修復導演完整版7月16日上映。