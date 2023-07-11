台中市環保局今年已收到警方查獲疑似改裝排氣管檢舉案件4萬件，環保局長陳宏益指出，會透過平台對比是否為改裝並通知前往檢驗，目前已跟警方協調特定拍照角度，靜城專案2.0實施後，若排氣管沒有環保署認證的標章，就可以直接開罰。

中市府啟動「靜城專案」2.0，依噪音管制法授權公告，預計7月18日起實施改裝排氣管管制措施，凡在台中市區內行駛的車輛，如使用未經主管機關審驗、認證或檢驗合格的排氣管，以致妨害他人生活安寧，即予以告發處分，違者可處3000至3萬元罰鍰，拒不改善者可按次累罰。

陳宏益指出，噪音車取締分為兩種，一種是聯合稽查，現場若發現音量超過標準，可立即攔查檢測、開單；若是警方執勤酒駕攔檢或特定勤務攔檢，發現車子的排氣管有疑慮或聲音過大，會放上環保局的檢舉平台，環保局人員再透過照片進一步比對、辨識，並通知前往檢驗，今年至今約收到4萬件，已消化約3萬件。

陳宏益指出，因警方拍照角度不同，較難辨識，昨天也已與各分局警方協調，請警察執勤時從排氣管正上方拍攝，就能很快辨別出是否回環保署認可的排氣管，7月18日靜城專案2.0實施，透過噪音管制法的授權公告，在台中市境內只要改裝排氣管不屬於環保署認可的可以直接開罰。