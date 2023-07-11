國民黨內「換侯」聲浪不斷，加上挺郭大將屏東縣議長周典論私下邀請中常委餐敘，引發外界聯想，周典論為此表示，上台北不是討論「換侯」，而是邀集大家討論如何盡速整合非綠聯盟，希望中常委能提出些看法，別讓支持者繼續焦慮。
國民黨選情低迷，恐怕連帶影響立委席次，周典論坦言，藍營支持者都很焦慮，因此希望能想辦法加速整合非綠聯盟，也盼中常委們提出看法、互相交換意見，因為真的不能再拖下去了。
國民黨內「換侯」聲浪不斷，加上挺郭大將屏東縣議長周典論私下邀請中常委餐敘，引發外界聯想，周典論為此表示，上台北不是討論「換侯」，而是邀集大家討論如何盡速整合非綠聯盟，希望中常委能提出些看法，別讓支持者繼續焦慮。
國民黨選情低迷，恐怕連帶影響立委席次，周典論坦言，藍營支持者都很焦慮，因此希望能想辦法加速整合非綠聯盟，也盼中常委們提出看法、互相交換意見，因為真的不能再拖下去了。
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