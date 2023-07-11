56歲蕭姓男子最近帶著愛犬回苗栗南庄老家遊玩，不料隔天一早醒來，發現愛犬不見，讓他急著報警求助，經過警方幫忙，結果發現愛犬只是因為太熱，跑去超商納涼，也讓飼主鬆了一口氣。

苗栗縣警察局頭份分局南庄分駐所，日前接獲蕭姓民眾報案稱，巡佐饒瑞鴻、警員黃俊尉等人仔細詢問牧羊犬外觀、特徵後，發現與臉書社團「我是南庄人」有人貼出在超商發現走失狗狗，其特徵也與蕭的狗狗吻合。

員警隨即帶著蕭男前往超商尋找，到達超商後，狗狗一見主人出現，立即開心地跑到主人面前撒嬌，隨後主人歡喜將愛犬帶回家，所幸經警方協助下，狗狗順利回到主人身邊。

頭份警分局長林育旺表示，同仁熱心協助民眾的善行值得肯定，積極為民服務，發揮同理心精神，感同身受民眾的焦急心態，足為同仁的表率。

另呼籲有飼養寵物貓、狗之飼主，務必將寵物植入晶片，攜帶寵物外出時應時時注意寵物動態並上牽繩，以防走失。