台中市大肚區遊園路二段133巷1處大樓疑因早期排水系統規畫不良，經常造成回堵淹水並向下滲入，台中市議員吳瓊華11日邀集相關單位會勘，爭取新建道路側溝。（潘虹恩攝）

台中市議員吳瓊華11日邀集相關單位會勘，居民反映因周遭道路側溝未向外連通，僅透過抽水馬達將用水往外引流，造成大雨時蓄水池回堵淹水。（潘虹恩攝）

台中市大肚區遊園路二段133巷1處大樓疑因早期排水系統規畫不良，必須透過抽水馬達將用水往外引流，經常造成回堵淹水並向下滲入，台中市議員吳瓊華11日為住戶請命，爭取新建道路側溝；建設局表示，待取得道路之地主同意書，會盡速規畫設計施作事宜。

該社區王姓主委表示，社區30幾年來未設水溝向外排水，只能依靠抽水馬達每日24小時不間斷地將水抽至200公尺外的道路排水系統，然而每逢颱風天、下大雨都會回堵淹水，甚至滲入地下室，不僅曾累積淹過膝蓋，地下室的機械車位也因淹水故障，不堪使用。

「我們已經經過1次921地震，承受不起第2次」，王姓主委表示，整座大樓共超過300位住戶，然而大樓地基疑因淹水頻繁造成掏空，實在令住戶擔心受怕；蔗廍里長童麗香說，這裡30幾年都沒有通順水溝，造成住戶威脅，「改善水溝問題，就是最簡單的希望」，希望能順利圓滿進行。

吳瓊華11日邀集相關單位會勘，爭取新建道路側溝以利排水。她說，這棟大樓周邊水溝無法對外排出，大水一來甚至民生用水排到一定程度，就會向下滲水，地下室牆面、建材都遭到鏽蝕、剝落。另也發現地基淘空下陷了大約5公分，長久如此加上老住宅，恐會有所危險。

中市府建設局表示，經現場勘查，若新設內徑寬40公分、深60公分水溝，並銜接至下游段既有側溝，可解決當地排水問題，施工長度約250公尺，經費約125萬元；將請大肚區公所及里長協助取得道路土地同意書，待土地使用無虞後，由建設局進行後續水溝規畫事宜。