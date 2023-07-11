今（11）日下午14時許，新北市五股區中興路三段45巷內一間廢棄物處理場發生工安意外，1名38歲林姓男工人於處理廢棄物時左手遭輸送帶捲入，造成左手臂斷肢且多處撕裂傷，手臂與身體仍有斷皮連接著，協助止血包紮後，後送淡水馬偕醫院，至於發生原因還待調查釐清。

新北市五股區中興路三段45巷內，一間廢棄物處理場38歲林姓男工人於處理廢棄物時左手遭輸送帶捲入，造成左手臂斷肢且多處撕裂傷。（翻攝畫面）

新北市政府消防局第二大隊表示，若不慎發生斷肢意外，應以直接加壓法止血，必要時於傷肢上方用止血帶，將斷肢用生理食鹽水濕紗布包好，放在塑膠袋內，外覆冰塊或冰水冷藏，須避免斷肢直接接觸冰。