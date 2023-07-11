六龜觀光協會為了找回六龜區玩水的觀光人潮，7月起推出山城水樂園，在寶來清水公園試辦1個月的巨型滑水道水上活動。（六龜觀光協會提供／林雅惠傳真）

六龜觀光協會為了找回六龜區玩水的觀光人潮，7月起推出山城水樂園，在寶來清水公園試辦1個月的巨型滑水道水上活動。（六龜觀光協會提供／林雅惠傳真）

高雄六龜泛舟無法復興後，六龜觀光協會為了找回六龜區玩水的觀光人潮，7月起推出山城水樂園，在寶來清水公園試辦1個月的巨型滑水道水上活動，首場7月7日登場就吸引來自各地的遊客，讓當地飯店及餐飲業業績提升近3成，祕書長陳建男說，希望政府繼續協助，能讓水上活動成為常態性，幫在地再創觀光人潮。

六龜泛舟消失後，六龜觀光休閒協會集合業者心聲，一致期待能夠開創吸引人潮的水上活動，祕書長陳建男表示，六龜山區水域清澈，休閒環境完整，許多遊客趁假日上山遊玩，於是向高市府觀光局爭取經費，向茂管處借用場域，規畫在寶來親水公園設置巨型滑水道，提供遊客體驗從高空降下的玩水樂趣，現場也安排救生員來確保遊客戲水的安全。

陳建男表示，巨型滑水道水上活動利用7月的周末登場，首場7月7日登場，連續3天來遊客不斷，有遊客原本要開車往南橫公路，為了玩水而停留六龜，水上活動從下午1點到5點，不少遊客玩累了就決定住當地飯店，又親水公園離寶來街上不遠，遊客也趁機參觀採購，3天來附近餐飲店、攤位及飯店業績都成長2至3成，業者開心不已。

陳建男說，水上活動試辦成效比想像中佳，由於試辦期間免費體驗，只要憑六龜消費的憑證，就可以免費入場，加上寶來親水公園停車方便，大人、小孩皆可遊玩，因此吸引不少親子上山玩樂，也有人特定為了玩水，從屏東、台南開車前來體驗。

陳建男表示，希望市府能夠繼續補助經費，茂管處提供場域，讓這場水上活動延續下去，六龜觀光協會未來規畫以主題式進行水上活動，如水槍大戰、潑水節等，並結合音樂會方式，讓水上活動玩樂變得更有趣。