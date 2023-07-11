國內腸病毒門急診就診人次持續下降，但國內上周仍出現1例重症個案，疫情風險仍不可輕忽。疾管署今天公布，中部一名5個月大男嬰6月中旬出現吞嚥困難、左腳疼痛無力，兩度住院，核磁共振檢查發現急性橫斷性脊髓炎，確診克沙奇A4型併發重症。

疾管署防疫醫師林詠青說明，國內上週新增1例感染克沙奇A4型併發重症確定病例，為中部5個月大男嬰，6月11日出現喉嚨痛、口腔潰瘍，屬於腸病毒典型症狀「皰疹性咽峽炎」，至急診就醫診斷並收治住院，5天後出院，但3天後又因左腳疼痛無力再次住院，經核磁共振檢查發現急性橫斷性脊髓炎，確定感染克沙奇病毒A4型併發重症，住院10天後症狀緩解出院。

今年腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，分別感染克沙奇A4型3例，腸病毒D68型、伊科病毒21型及克沙奇A6型各1例，均為5歲以下幼童。依據監測資料顯示，近期實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、腸病毒D68等多種型別腸病毒亦於社區活動。

疾管署表示，全國腸病毒門急診就診人次持續下降，惟社區仍有腸病毒活動，仍須留意相關防護措施及注意腸病毒重症前兆病徵。嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速就醫。

疾管署指出，暑假期間學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，應加強落實手部衛生與咳嗽禮節，並應做好個人衛生、注意居家環境清潔及消毒；大人外出返家則務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，亦應以肥皂正確洗手，以降低病毒傳播風險。