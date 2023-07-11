新北市第9選區（永和區及中和區泰安里等17里）民進黨立委人選幾經波折，黨主席賴清德徵詢相關人士意見後，最後拍板決定徵召毛遂自薦的四連霸永和區後溪里長莊銘淵投入選戰，挑戰藍營資深立委林德福。

新北市永和選區是深藍票倉，對民進黨而言算是艱困選區，民進黨推動「民主大聯盟」，原本與無黨籍的政治評論員李正皓合作，不過此舉引發基層反彈，莊銘淵積極爭取徵召，並表態要爭取「報備參選」。而李正皓捲入「＃MeToo」性平議題，最後黯然宣布退選。

永和區立委提名人選懸宕，除了莊銘淵外，前市議員羅文崇、民進黨新聞部主任、前中和區籍市議員張志豪都曾被外界點名。民進黨主席賴清德徵詢相關人士意見後，最終敲定由莊銘淵參選。

莊銘淵受訪時表示，感謝黨部的信任，未來將義無反顧，全力投入，打出一場不一樣的選戰。

獲悉黨部決定的張志豪則在臉書抒發心情，「不論如何，一切都是最好的安排，堅守崗位，克盡職責。」