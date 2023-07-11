鍾逸鈞表示，每次介紹倚天酷碁時都會提到三點，首先倚天酷碁是宏碁(2353)智慧佛珠的研發團隊，充滿創意。其次，倚天酷碁是科技和創意的結合，推動智慧生活。第三、倚天酷碁是宏碁的新創公司，也是宏碁對接外部新創的橋樑。

倚天酷碁是由宏碁切割作周邊設備的公司，之後找到8種生活模式，進行多角化經營。8種生活模式包括:暢感電競、商務菁英、樂齡科技、綠能永續、智慧移動、支付穿戴、運動狂潮及元宇宙等。

鍾逸鈞表示，以智慧移動的「ebii」智慧自行車，已在大量生產，在台灣正在等待拿到閃電標章，就可以銷售。而至於綠能永續的酷騎桌，讓運動也可以發電，這項產品已在台灣上市，可直接下單。最近連券商都來洽談購買，希望讓投資人看盤時可以順便運動。未來所有運動器材都要能發展，也都是綠電，這是趨勢。

倚天酷碁去年EPS達3.04元，除電腦周邊外還有殺手級產品。今年的資本額增加至6億，首季EPS為0.2元，主要靠電動滑板車挹注占3成獲利。希望未來能有有多個獲利支撐點。目前倚天酷碁的營收占比電腦周邊占比54%，智慧移動約24%，衣著包袋約2成。AI和ESG是未來產品研發的核心。