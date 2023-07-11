金月獨創以懷石料理中常見的前菜「八寸」作為套餐開場，將時令山珍搭海味盛為精緻一盤。（金月提供／朱世凱台北傳真）

將聯名款清酒倒入鍋煮內烹煮後，為高湯迎來清酒的米粕香醇與甜味，風味更加細膩溫潤而不反酸，散發出誘人而成熟的淡淡酒香。（金月提供／朱世凱台北傳真）

金月透過和諧的設計⼿法與講究⾃然的料理彼此相襯，將其圓滿、團圓的美好寓意傳達給每位顧客。（金月提供／朱世凱台北傳真）

火鍋堪稱國人一年四季都愛的美食，繼2021年創立「燒肉擔當」後，原班人馬延續對食材和料理的講究技藝，開創新火鍋品牌「金月 日本鍋料理擔當」，以精選優質海鮮與肉品、慢熬涮涮鍋湯底為招牌特色，還能搭配日本百年「桂月酒造」聯名專屬清酒入湯，搶攻高端客市場，7月16日起至7月底之前，到店消費涮涮鍋系列餐點，即可免費升級清酒鍋底。

金月店址鄰近台北仁愛圓環，空間由獲獎無數的知名設計師簡兆芝操刀規劃，取品牌「⾦⽉」之「⽉」字的「⽉圓」形象為主軸靈感，從店⾯主視覺牆、客席區卡式座椅、鍋物餐具等皆融入「圓」的形貌，大量運⽤原⽯、⽯⽪、⽊⽪、⾦屬等現代建材，結合⽇本⽵⼦與傳統燈籠，彷彿落入悠遠的江⼾時期，表現古今交融的和風禪韻。對於重視隱私的顧客，也特別規劃了包廂空間。

餐點部分，金月提供單人、雙人與多人份量的涮涮鍋套餐，並且全程配置一位「擔當」提供桌邊服務。火鍋靈魂的「湯底」，係以豬骨、雞骨、魚介、北海道乾貝柱及多樣蔬果，經8小時熬煮而成，色澤澄清金黃、滋味甘甜生津。此外，針對追求頂級享受的饕客，金月也提供「清酒入湯」的尊榮升級服務。由日本四國百年酒造「桂月酒造」為金月獨家釀造的聯名款清酒，採用日本產酒米「秋津穗」與當地優質軟水，以傳統山廢法長時間發酵而成，最能呼應金月湯頭的純粹本質與甘醇。

金月每款套餐均以懷石料理中的「八寸」作為開場。將時令山珍海味透過料理職人巧手烹調後裝入八寸方木盒內，以小份量、多種類方式呈現。以雙人套餐為例，銜接而上的即是團隊拿手的精選肉品與海鮮。生猛青蟳(沙公)、德島紋甲花枝、生凍海虎蝦、馬蹄蛤及文蛤組成豐盛海鮮拼盤，份量十足且新鮮肥美，令人唇齒留香，待精華烹煮融入後，更添湯頭濃香。

專人精心分切的日本國產牛肉，油花透著均勻紋路、如同雪花一般，下鍋輕涮呈現粉嫩色澤即可起鍋。金月也以「日式沾麵」的巧思出發，搭配上特製soba醬汁，讓肉質，脂香在舌尖上巧妙融合。另外還有日本白金和牛與西班牙伊比利豬組成的四人豪華海陸套餐，能一次嘗盡多種美味。

除了招牌涮涮鍋以外，金月更首創「整塊A5夏多布里昂入鍋」的極致奢華手法，推出「金月壽喜燒」套餐。被饕客視為珍稀美味的「夏多布里昂」，取自菲力中心最軟嫩的部位，以絕佳的細緻口感與完美的油脂平衡香氣著稱。金月以關東手法為基礎出發，特別先以櫻花造型的和牛油塊為鑄鐵鍋熱鍋，再端上日本A5等級和牛的夏多布里昂部位，豪邁地將整塊牛排下鍋煎烤至五分熟再加入特調壽喜燒醬汁一同燒煮，經過梅納反應的焦脆表面吸飽醬汁後呈現焦糖褐色，散發出鹹甜的香醇風味。

餐後則有與嵜本生吐司SAKImoto聯名的咖哩奶油卷作結，特選嵜本麵粉及法國艾許奶油，以湯種法製成「鹽之花奶油卷」及「黑松露奶油卷」兩種口味。將奶油卷以鍋內餘下的牛油脂煎至焦脆後，再將洋蔥、和牛肉燥、日本咖哩粉炒製收乾，散發迷人香氣後夾入奶油卷內品嘗，色香味俱全，讓人一吃就停不下。

「金月 日本鍋料理擔當」將於7月16日起正式開幕營運，為慶祝新開幕，7月16日至7月31日期間到店消費點購涮涮鍋系列套餐，即可享免費升級桂月酒造聯名客製的清酒湯底。創辦人王斯楷透露，創店前後就砸了近千萬，預期客群鎖定高端客、商務聚餐，店內客席50位，一天預期能翻兩輪，最快一年內會再開第二間，並將目標放在六都之一但不著重在台北，讓其他縣市民眾也能一嘗頂級美味。飲酒過量有害健康。