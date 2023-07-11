台南市長黃偉哲與知名男團FEniX合體。（洪榮志攝）

「2023台南夏日音樂節-將軍吼」活動前記者會，特別邀請超人氣男團FEniX到場，吸引大批粉絲排隊爭睹偶像風采。（洪榮志攝）

「2023台南夏日音樂節-將軍吼」22、23日連續2天將在將軍漁港登場，今天下午市府舉辦活動前記者會時，特別邀請超人氣男團FEniX到場，吸引大批粉絲排隊爭睹偶像風采。市長黃偉哲還與FEniX合體，歡迎全台歌迷一起到台南吹海風、吃海鮮、聽音樂、看煙火，感受台南獨特的夏日音樂盛會。

今天的活動不僅邀請FEniX到場表演，還限量開放粉絲參與。其中，最早抵達的女粉絲表示，清晨5點就到場等待近距離與偶像互動。黃偉哲也化身主持人專訪FEniX，還與FEniX擺出專屬手勢合照，並主動加碼2組演唱會貴賓區票券，提供現場歌迷抽獎，逗得歌迷們開心不已。

黃偉哲表示，將軍吼已經邁入第12年，除了活動從1天增加為2天，節目一年也比一年精彩；今年不僅多了煙火秀，更邀請到FEniX、金曲歌后蔡健雅等天團級藝人，希望歌迷們多多支持將軍吼；他還強調，將軍漁港的景色非常好，將軍吼明星非常多、煙火非常精彩、節目非常熱鬧。

FEniX成員李承隆是台南人，十分熟悉台南在地美食。他表示，非常開心回到家鄉演出，這也是第一次到將軍吼演出，希望吃到將軍漁港最道地的海鮮。市長黃偉哲也準備將軍區在地的「烏魚子」及虱目魚罐頭、牛蒡香鬆、蘆筍茶包等伴手禮名產送給FEniX，讓他們搶先感受將軍漁港的「海味」。

市府觀光旅遊局表示，今年的將軍吼邀請金曲獎、金音獎、嘻哈界等14組知名樂團、歌手及團體熱情開唱，22日將以「將軍狂派對」為主題，由神棍樂團、海豚刑警、法蘭、大象體操、HowZ，雙壓軸阿爆及告五人接力演出；23日則以「港口流行趴」為主題，由All In 5、好樂團、洪佩瑜、阿跨面、karencici，雙壓軸超人氣男團FEniX及蔡健雅接棒登場。

觀旅局還說，今年的將軍吼將連續2天在演唱會結束後施放近7分鐘、總發數共4萬302發的精彩煙火秀，煙火主題分別為22日的「閃耀之星」及23日的「微笑台南」，2場煙火秀都有漂亮夢幻的「風火輪」特製煙火，運用於將軍漁港南、北外堤各200公尺，總計400公尺，媲美國際煙火大型面寬設計，絕對會讓將軍漁港的夜空璀璨亮麗。