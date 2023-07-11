國民黨2024總統大選傳言四起，鴻海創辦人郭台銘在與新北市長侯友宜競爭徵召失利後，仍動作不斷引發爭議；國民黨秘書長黃健庭日前爆料稱郭曾同意未獲國民黨徵召，願接受不分區第一名，但遭郭辦出面否認。媒體人黃揚明分析，只要逼郭台銘說出參選總統，國民黨就贏了，只要做實郭台銘背信，藍軍就會回流，屆時郭參選也只會拉到民眾黨主席柯文哲的票，柯被拉低、郭也低，侯友宜反而會有機會逆轉。

黃揚明今在民眾黨網路節目《民眾之聲》表示，黃健庭日前爆料稱郭台銘願接受不分區第一名的說法，是國民黨最早希望郭台銘不參加徵召的「B計畫」，但郭最後仍想參選總統，就等於是把B計畫否決。而郭台銘今在臉書引用三國演義的故事發文，就是在暗示國民黨繼續放話就是我們一起死，「你不仁，不要怪我不義」，反控國民黨背棄當初談好的議題，那郭在5月17日的臉書發文也可以不算數。

但黃揚明認為，國民黨就該繼續放話，因為侯競辦執行長金溥聰花了很多功夫在玩「砸郭遊戲」，要把郭台銘塑造成「言而無信」的形象，只要能刺激到郭台銘說出「我要參選」，國民黨就贏了，因為郭台銘就是「背信」、背棄自己在5月17日願意挺侯的文章。

黃揚明指出，只要做實郭台銘背信，藍軍支持者就會回流，郭也只會吸收到民眾黨主席柯文哲的票，柯文哲被拉低、郭台銘也低，侯友宜反而有機會逆轉，國民黨現在要操盤的就是逼郭台銘亮刀；但郭台銘應是想等到藍營內部亂完再做決定，現在去預測郭的動態都不準確，因為郭也在看戲，想看未來一個月的局勢發展再做決定。