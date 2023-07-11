當地的高先生痛批，濾水器的濾心永遠換不完，撐不過一周，一兩天就變色。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

台水表示，經查主因發現用戶主要集中在水管末端，自來水到末端後因為一直囤積，造成水質呈現黃色，目前已經著手進行調查，要掌握還有少用戶受影響。 （民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣大村鄉民不滿水質黃濁，在臉書爆料公社po文，直指當地的自來水比尿還髒，表示跟自來水廠的官員反映多次，都得不到答案，反問這樣的水這些官員敢喝嗎；對此自來水公司表示，已經置換淨水設備，將調查影響用戶，進行管網聯通，減少自來水停滯水管末端情形發生。

大村鄉的鄉民在臉書表示，當地自來水質令人苦不堪言，大村的自來水比尿還髒，根本沒法洗衣服，吃飯、刷牙、洗澡、洗碗，反問官員你們洗的下去嗎，真的太可怕了，誇張的是反映根本沒用，直言大村鄉民根本就是次等公民。

當地的高先生痛批，濾水器的濾心永遠換不完，撐不過一周，一兩天就變色，全省水價都一樣，但自來水卻給我們用這樣的水，怎麼好意思收費，根本扼殺人民健康，表示大村鄉的人民都很憤怒。

對此自來水公司第十一區管理處副處長曾盛一表示，大村地區水質特性鐵質較高，經氧化可能變色，確實收到許多大村鄉親反映，大概有20幾戶，經查主因發現用戶主要集中在水管末端，自來水到末端後因為一直囤積，造成水質養化呈現黃色，已經著手進行調查，要掌握還有少用戶受影響。

曾盛一說，目前已經針對淨水站的淨化設備進行更換，後續也將加強排水作業，避免自來水停滯在水管末端，另外若有適當的位置，將進行管網的連接，保持管網聯通，減少自來水停滯造成水質變黃情形。