藝人NONO（陳宣裕）日前捲入性騷、性侵多女的疑雲，宣布停止演藝工作，全面神隱，網紅「小紅老師」不滿等不到道歉，已正式提告並透露受害者超過30人。近日， NONO出事前錄製的節目播出，但正面鏡頭幾乎被剪光，連搭話的聲音都不清楚。

小S、派翠克主持的節目《小姐不熙娣》，8日釋出一段預告，內容為律師游嵥彥分享過去辦過的特殊案件，鏡頭特寫都在主持人和律師身上切換，只剩下少數幾個遠景拍到NONO的側面或背影，正面鏡頭非常稀少，幾乎被剪光，就算有搭話，聲音也聽不清楚，等同被節目切割。

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NONO曾是吳宗憲「憲憲家族」重要成員，擅長在節目扮醜、搞笑，2015年起他多元經營副業有成，賺進不少錢，尤其雞排店的成績最好，最輝煌的時期曾月營業額5千萬。除了事業順遂，NONO的愛情也得意，2013年與台語歌后朱海君結婚，夫妻育有1女。

不過，NONO近期捲入性騷醜聞，被小紅老師提告性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻、性侵未成年少女5項罪名，至今神隱中未道歉，僅透過經紀人回應：「那就交由司法調查。」據悉，台北地檢署本周將依法偵辦此案，把NONO列為被告，並指派婦幼保護專組檢察官調查，偵辦過程會妥適保護被害人權益，包括減少重複訊問被害人，做好詰問時的保護措施，避免被害人在司法偵審過程遭受到二度傷害。

小紅老師正式提告NONO。（圖／中時資料照）

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