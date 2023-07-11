隨著OPEL全新品牌識別的發表亮相，同步針對品牌旗下車款命名做異動調整。OPEL台灣總代理歐吉汽車即日宣布旗下車款全新命名，包括GrandLand車系中的GS Line改成GrandLand GS，首發特仕板改名為Grand Land Business Elegance Modern+；Mokka汽油車系維持不變，而電動版Mokka-e的Elegance改為Mokka Electric Elegance；Astra美型運動掀背則在中階GS Line潮流版改名為ASTRA GS潮流版。