隨著OPEL全新品牌識別的發表亮相，同步針對品牌旗下車款命名做異動調整。OPEL台灣總代理歐吉汽車即日宣布旗下車款全新命名，包括GrandLand車系中的GS Line改成GrandLand GS，首發特仕板改名為Grand Land Business Elegance Modern+；Mokka汽油車系維持不變，而電動版Mokka-e的Elegance改為Mokka Electric Elegance；Astra美型運動掀背則在中階GS Line潮流版改名為ASTRA GS潮流版。
《產業》OPEL拚2028歐洲全電動化 台部分車款更名
德國品牌OPEL已於6月底發布全新品牌識別，全新品牌識別維持OPEL Compass的核心設計元素，其品牌識別「閃電」意象與電力密切相關，象徵OPEL品牌朝向電動化發展持續邁進，預計2028年成為歐洲全電動化品牌。
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