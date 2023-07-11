法務部

捲入美女名醫離婚風波的前漢唐光電科技董事長徐國良，因被控以不實財報，佯稱漢唐公司將上市，投資獲利豐厚為由，對外販售漢唐未上市股票估計吸金逾2.4億，被判刑8年6月確定，入監服刑，法務部矯正署日前已核准徐男的假釋案，徐近將出獄。

檢方指控，徐國良多年前就以類似「印股票、換鈔票」方式吸金，徐國良明知漢唐並未上市櫃，其公司營運情況不佳，卻美化財報，佯稱漢唐光電將上市，投資獲利豐厚，向投資大眾推銷購買未上市的漢唐股票，至少吸金逾2.4億。

一審徐男判刑8年半，他否認犯行提上訴，高院認為他罪證明確，審酌徐男為漢唐光電公司負責人，竟提供虛偽不實訊息予投資人，促使其等購買漢唐光電股票並以此牟利，將所得款項用以維繫自身豪奢生活，嚴重破壞經濟秩序，復影響投資人甚鉅，仍判8年半，2020年3月，最高法院駁回上訴確定。

徐國良入監前，因被爆出與蔡姓美女名醫發生婚外情，蔡女就職台大醫師的丈夫以蔡與徐外遇懷孕、墮胎，求償600萬，一審判蔡女丈夫敗訴，2019年高等法院審理後，認為蔡女表示自徐受胎懷孕、徐則表示願意負責，認定兩人有性行為、婚外情，改判蔡、徐應連帶賠償蔡夫100萬元。