2024總統大選明年1月13日舉行，北市議員侯漢廷11日上午接受中廣《千秋萬事》專訪，他提出9個對理想總統參選人的條件，目前民眾黨總統參選人柯文哲及國民黨總統參選人侯友宜在他心中趨平，投誰要看後續表現，但強調不論怎樣都不能支持死台獨賴清德。

被問到如何看總統大選，侯漢廷表示，對理想總統參選人開出9個條件，首先支持九二共識，兩岸和平談判、經貿持續交流，第二要支持核四重啟，核二、核三延役，認證非核家園做不到，第三捍衛軍公教權益、檢討年金改革等，再來徹查民進黨相關弊案如蔡英文論文、高端解密、補足勞健保虧損等。

侯漢廷也說，誰能達到越多條件，就比較願意支持誰，7月中旬前柯文哲在這幾項達標蠻高，也比侯友宜先講核四，但這半個月侯友宜逐步趕上，且侯接受九二共識，兩人目前趨平，投誰要看後續表現。

侯漢廷直言，站在新黨支持九二共識立場，侯友宜若接受九二共識，會偏向支持他，但若到1月投票前恐無法當選，加上柯文哲一直是第二名，會以政黨輪替為優先，支持柯文哲下架民進黨，但他也強調，不論如何都不能支持死台獨賴清德。