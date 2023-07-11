男星蕭敬騰前與經紀人女友Summer（林有慧）愛情長跑多年，日前他求婚成功，升格準人夫，但演藝工作依然型程滿檔。近日有粉絲在大陸上海機場巧遇蕭敬騰，拍到他親自搬運行李，但看到最後才發現不是他個人行李，行李主人是一對老夫婦，超暖舉動立刻掀網熱議，大讚他有夠善良。

蕭敬騰愛情得意事業也相當順利，工作滿檔，在大陸各地飛來飛去跑行程，最近在上海機場被粉絲巧遇，意外拍到他私下真實面貌；蕭敬騰頭戴鴨舌帽、穿著白T恤和牛仔褲，有型又低調，揹著吉他還親自動手從輸送帶搬行李，讓粉絲還意外竟然不是給助理搬就好。

蕭敬騰被粉絲拍到在機場幫忙一對老夫婦搬行李，善舉引起網友熱烈討論。（圖／摘自蕭敬騰貼吧微博）

不過，粉絲看到最後才知道超暖真相，原來行李不是蕭敬騰或他們工作人員的，他是在幫忙一對老夫婦，把行李拿下來放好後，一行人就帥氣地離開；而拍到全程的粉絲還忍不住直呼，「你（蕭敬騰）可真好呀」，蕭敬騰只幽默地表是，「你們也幫我呀」。

影片在微博上被瘋傳和熱議，不少網友也被蕭敬騰善舉圈粉，「舞台上有實力，台下溫暖善心」、「大暖男耶」、「沒想到他私下這麼熱心助人耶」、「蕭敬騰太親切了吧」、「好有愛的巨星」。