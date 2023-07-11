一粒麥子基金會與台電合作辦理「希望種子」計畫，今上午舉行第18屆始業式，錄取20人，以醫、護相關科系為數最多。（蕭嘉蕙攝）

一粒麥子基金會將在27天工讀期間，安排種子們到社區照顧關懷據點、文化健康站、日間照顧中心，實際參與第一線的社區服務。（蕭嘉蕙攝）

一粒麥子基金會與台電合作辦理「希望種子」暑期工讀計畫，18年來，畢業的學長、姊陸續投入職場，不乏選擇返鄉，並進入「東基公益」的服務行列。第13、14屆的蔣媛社工系畢業後成為一粒麥子基金會一員，服務於泰安文化健康站，實現與爺爺生前的約定，照顧年邁的奶奶和身障的姑姑。

隔代教養家庭下長大的蔣媛，原本在外縣市就讀社工系，2020年時短暫回到台東照顧重病的爺爺，不幸的是蔣爺爺在2個月後病逝，留下唯一的遺願是「好好照顧奶奶和唐氏症的姑姑」。

「因為這一句遺言，我毅然決然要留在台東工作」，蔣媛社工系畢業後，去年9月成為一粒麥子基金會一員，在泰安文化健康站服務，完成爺爺遺願的同時也照顧更多社區長者。

蔣媛回憶起第1次照顧服務長者的暑期工讀經驗，是參加一粒麥子基金會與台電合作辦理的「希望種子」計畫，到日間照顧中心服務長輩、跟著復康巴士接送身障者，了解到原來有一群人為了偏鄉弱勢而努力付出。

「希望種子」計畫今上午舉行第18屆始業式，錄取20人，以醫、護相關科系為數最多，當中有4人為第2次參加。蔡育妗表示，工讀環境好，還能到社區陪伴、服務長輩，讓去年的暑假很美好、很特別，非常喜歡這種與人互動的機會，是其他工讀機會無法體驗的。

台灣電力公司台東區營業處處長邱雲祥表示，台電秉持著社會公益的精神，10多年來持續支持一粒麥子的希望種子培育計畫，盼種子們了解在地需求，學成後能回到家鄉服務，在職場上發光發熱，並將這段期間所學與體驗，也轉化成助人的力量，並傳承下去，進而影響更多人。

一粒麥子基金會執行長林木泉指出，基金會將在27天工讀期間，安排種子們到社區照顧關懷據點、文化健康站、日間照顧中心，實際參與第一線的社區服務，協助及陪伴長輩們做運動、音樂輔療等活動，相信是在學校學不到的。