知名YouTuber「Joeman」以豐富頻道內容獲得大量關注，擁有254萬訂閱，在網路上擁有高知名度，他與實況主「妮婭Niya」年初公開戀情，兩人感情一度被唱衰，女方還被酸民攻擊，Joeman當時力挺女友，獲得外界看好，不料昨（10）日兩人同時發文宣布分手，有網友翻出當初Joeman和咪妃分手的時間軸，表示都是去完這個國家後分手。

Joeman與妮婭分手的消息引來大批網友討論，有網友在Dcard上總結Joeman前任分手的時間線，宣布分手之前都有去日本旅遊，而且是男方付錢，調侃「笑死，以後Joeman女友都不敢去日本讓男生出錢了」，但也有人緩頰，當初咪妃和Joeman去日本是咪妃出的旅費，並不是Joeman花錢，有人認為「感覺是傳說中的去旅行就會發現三觀不合……」、「不知道為啥，之前看到他們感覺互動就有點尬 好像不同世界的人」、「上次去日本給女友刷卡那集就感覺不太合了，妮婭都找些cp值不高又很貴的東西，那時候Joeman表情有點僵」。

網友討論Joeman分手。（圖／截圖自dcard）

事實上，5月25日Joeman還在YouTube推出與妮婭去日本的旅遊影片，當時兩人還在影片底下互動，妮婭提到旅遊是Joeman付錢，但後來兩人就沒有再公開放閃，面對網友提到Joeman，妮婭都是以表情符號帶過，而且之後Joeman與阿滴一起去美國，長時間異地，似乎在那時候就有了分手端倪。Joeman和妮婭同步發分手文，除了名字不同，其他內容全部一樣，聲明中提到磨合很久還是沒有共識因此決定分手，讓許多人可惜。