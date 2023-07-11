近日27名北科大學生到熱炒店用餐，不滿店內白飯供應不及，到店家Google評論區留下一星負評，意外引發「白飯之亂」。今（11）日有女網友抱怨，男友到便當店灌完整鍋店家供應的免費湯品，讓業者痛斥太誇張，而這樣的行為已經發生多次，男友若因為喝太多湯想排尿，還會到附近便利商店借廁所，讓女網友覺得相當頭痛。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，她和男友都是學生，常去較平價的自助餐、便當店光顧，而男友每次看到店內免費提供的湯品，都忍不住狂喝，每次至少喝10到20碗，若是將餐點外帶的話，男友則會坐在湯桶前面豪飲，今天去便當店時，甚至把滿滿一鍋湯喝光，讓原PO納悶，「不知道他今天是不是特別渴？」

後來，店員又端出了一鍋全新的湯，男友見狀沾沾自喜地說：「你看，第一個喝湯的人，料可以裝到很多耶」，店員一聽忍不住大罵，「你們兩個這樣很誇張耶，真的沒有人像你們這樣啦」，嚇得原PO直說，「我只有喝一碗…」，並趕緊將惱羞成怒的男友拉走，深怕他和店員起衝突。

原PO無奈表示，男友事後怒氣難消，認為原PO不僅讓他獨自承擔所有譴責，還不給他捍衛自己的機會，「他平常也不是小氣的人，我真的不知道為什麼對便當店的湯情有獨鍾，該怎麼跟他溝通這件事？」

貼文曝光後，引發熱議，「這種喝法真的很誇張耶，如果他覺得這樣做完全沒問題我會分手」、「那桶湯是給大家喝的，不是只有他，要喝湯自己回家熬，喝免費喝到店家困擾，這種貪小便宜的男友，我不相信有什麼好出息欸」、「湯免費供應並不是讓他喝到爽耶，能不能不要那麼自私啊，讓後面的人也喝到湯啊」、「有些店家免費提供，是出自好意給大家方便，原本也沒義務這麼做」。不過，也有人質疑這則貼文的真實性。

原PO後來補充回應，強調絕對不是創作文，「我希望是創，但這件事真的讓我很困擾」，表示平時男友湯如果喝太多，還會和店家或附近便利商店借廁所，小便完再回來繼續喝。原PO也透露，和男友交往約10年左右，近日才在爸媽的幫助下共築愛巢，想分手並沒有那麼簡單。