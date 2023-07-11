家屬確認身份，證實死者就是9日出海未歸的陳姓水試所員工。（岸巡提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖9日出海釣小管未歸失聯的「休閒漁政0033」號船案，今日下午在目斗嶼東北方8.8浬處發現陳姓船長大體，經海巡隊派挺打撈上岸後經家屬確認身份證實，但死者獨駕出海的船隻「休閒漁政0033」號船則仍未被發現，落海與事故原因，後續由檢方會同家屬與海巡等單位勘驗後釐清。

澎湖從6日起接連3天都傳出不幸溺斃意外，9日又傳出一艘休閒漁政0033小船清晨5時25分許從馬公市西衛漁港出海釣魚後失聯不見返航，家屬9日晚即報案請求協尋，澎湖海、岸巡都出動海陸大搜索，也以無人機升空，共計派遣11艇321車579人次及無人機7架次，並申請空偵機3架次，日夜岸海空搜救。

今（11）日中午12時22分，13巡防區接獲報案，於目斗嶼東北方8.8浬處發現疑似該艘「休閒漁政0033」號船陳姓船長大體，隨即派遣線上海巡艇PP-10091及PP-3503前往該海域。

下午1時25分海巡艇抵達現場後，果然發現該疑似陳姓船長大體，於下午1時40分打撈上艇，隨即於下午3時10分載返第八海巡隊碼頭後，由家屬完成人員身分確認。

溺斃的陳姓男子（30歲），為農委會水試所澎湖海洋生物研究中心員工，去年與同事結婚，平日表現很優秀，也才剛考上約僱職缺，即將在7月20日任職，卻傳出失聯死亡意外。

澎湖海域從6日傳出通樑鄭姓漁民在跨海大橋附近海域潛水撈捕海膽失聯，晚間尋獲時已溺斃，7日又有一來自台南的徐姓男子（62歲），自馬公市觀音亭西瀛虹橋上落海失蹤，經潛水搜救後，終於虹橋下方處發現落海失蹤徐男，但也已呈OHCA狀態，送醫不治。8日則是新北的古姓遊客，在馬公市風櫃里情人灣海域浮潛溺斃。9日則傳出本案休閒漁船出海釣魚失聯，經連日搜救，在今日尋獲大體。