中國大陸外交部發言人汪文斌11日主持例行記者會。有記者提問，據報導，國際原子能總署署長近期訪問韓國、紐西蘭期間多次發表福島核處理水可以飲用、游泳，與別國核電站排水一樣沒有危險等爭議言論。此外，最近有不少核領域的專家，包括參與評估工作的核專家對此發表了不同的看法，對此，汪文斌強調，日本福島核汙染水排海與核電站正常排水根本不是一回事。建議日方把核汙染水好好利用起來，供這些人飲用或游泳，而不是排進大海，讓國際社會擔憂。

汪文斌指出，「如果你稍微留意一下近期的媒體報導，就不難發現國際原子能總署綜合評估報告是有爭議的，參與評估的專家發表了不同看法，這是無可爭辯的事實。」這再次表明總署就核汙染水排海這一複雜問題倉促推出報告，相關結論存在局限性和片面性，沒有解決國際社會對福島核汙染水排海計畫的關切。日方不能將總署報告當做排海的通行證。

汪文斌說，我們要再次指出，把不確定能否處理達標的日本福島核汙染水與核電站正常運行排水進行簡單類比，是違背科學常識的，這兩者有本質區別，一是來源不同，二是所含放射性核素種類不同，三是處理難度不同。日本福島核汙染水來自於事故後注入損毀反應爐核心的冷卻水，以及滲入的地下水和雨水，包含損毀堆芯釋放出的各種放射性核素，與核電站正常排水根本不是一回事。

「國際原子能總署根本沒有評估日方核汙染水淨化設備的有效性和長期可靠性，無法保證未來30年所有核汙染水都能處理達標。」汪文斌表示，長期排海對海洋環境食品安全的影響，也不是國際原子能總署能夠輕易下結論的。如果有人認為福島核汙染水可以飲用、可以游泳，我們建議日方把核汙染水好好利用起來，供這些人飲用或游泳，而不是排進大海，讓國際社會擔憂。