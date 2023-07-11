國民黨高市左楠區立委參選人李眉蓁與4名黨籍市議員，10日在哈囉市場掛起與國民黨總統參選人侯友宜的首面聯合看板，象徵左楠大團結，力挺侯友宜到底。（國民黨高市黨部提供／柯宗緯高雄傳真）

國民黨高市左楠區立委參選人李眉蓁與4名黨籍市議員10日在左營區哈囉市場掛起與國民黨總統參選人侯友宜的首面聯合看板，象徵左楠大團結力挺侯友宜到底，未料被民進黨左楠區立委參選人李柏毅抓包將議員陳麗珍的名字誤植成「真」，狠酸是「珍」心換絕情。

該面看板矗立在左營區翠華路哈囉市場旁，車流量大、市場採滿人潮眾多；看板以桃紅色為色調，相當醒目，中間為參選立委的李眉蓁與總統參選人侯友宜，其他4人由左到右，分別是為陳麗珍、陳玫娟、李雅芬、白喬茵。看板上頭以「政黨輪替、台灣更好」8個大字為背景，前景為「TAKETURNS」。

李柏毅PO文狠酸，侯急團結，「珍」心換絕情，國民黨民調低迷，「侯」急喊著團結，草草上了合體看板，結果連議員名字都寫錯，完全不把人放在眼裡，汲汲營營想營造團結假象，「這次反倒被自己人沖康了，麻煩先侯侯校稿啦！」

對此，陳麗珍今緩頰表示，這是很小的事情修正一下就好，工作人員這陣子很辛苦不用太在意，重點是把大家團結在一起的心。至於有心人士見縫插針的行為大可不必，也沒有用，「我們絕對團結堅定支持黨提名的總統候選人侯友宜！」

高雄青工會副總會長張永杰也反嗆，民進黨議員沾沾自喜抓到誤植錯字，打算見縫插針、挑撥離間，真的大可不必，稍早看板已經修正。反觀那位因為派系的長輩不選，才有機會上位的立委參選人，當初靠著前市長祕書的光環當上議員。

張永杰痛批，「我是不知道這種程度是要選什麼立委，如果我們的選出來的國會立委都是這種咖，不敢監督錯誤施政，為人民找問題，只會打擊政敵，從對手身上找問題，如何當好民意代表、為民喉舌？」