中部地區通勤月票7月1日上路，台中「市民限定」只要299元坐到飽，市長盧秀燕上午在市政會議呼籲，市民限定月票僅供本人使用，若使用他人月票是有刑責的，呼籲民眾不要隨便借卡；交通局長葉昭甫則說，台中市雙十公車「市民限定」上路至今，已有5人因冒用被查獲，首次查獲皆取消優惠1年。

盧秀燕表示，台中市市民滿意的前三名，交通占了其中一項，她特別感謝交通局的努力。市府近幾年積極推動交通政策，第一個是讓中捷綠線通車；第二則是iBike據點從她就任時的325站增加至現在已超過1300站，3倍成長；第三雙十公車優惠、是全國最便宜的公車運輸，上山下海只要10元。

盧秀燕說，「市民限定」相當優惠，以最近的通勤月票來說，每個月只要299元，可以搭公車、捷運、鐵路，相當優惠，但這項措施是市府補貼的預算，且是綁人綁卡，呼籲市民不能把卡借給別人，否則可能有刑責。

葉昭甫指出，台中市雙十公車優惠「市民限定」在2021年上路，也是採用綁卡綁人方式，交通局除持續提醒，也派員不定期到公車上稽查，至今發現5人有冒用卡搭車的情況，其中多為親朋好友冒用，依規定首次查獲取消乘車優惠1年、第二次查獲取消優惠3年，若第三次查獲則取消辦卡資格。