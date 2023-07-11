會稽國中學生張紋馨與其家人合影。（陳夢茹攝）

免試入學今放榜，桃連區這次有1萬5319人報名，其中1萬5132人錄取，總錄取率高達9成。會稽國中學生張紋馨為聽障生，父母皆為瘖啞人，她學習手語並擔負起對外溝通的責任，今錄取北科附工園藝科，她只盼學業順利能儘早出社會協助分攤家計。

教育局分析，學生平均選填志願數為15個，其中第1志願序獲錄取者占57.26％，前3志願序獲錄取者則占97.46％，驗證學校平日進行多元適性輔導確有發揮功能，這也顯示家長已能理解並支持孩子朝自身興趣選擇升學意向。今年未錄取者有187人，經全面性檢視學生選填資料後發現，主因是學生選填志願數過少，未錄取的學生平均選填志願數僅8個，而錄取的學生平均選填志願數有15個。

張紋馨就讀會稽國中，爸爸平時擔任作業員，媽媽則是清潔員，2人都是瘖啞人，張紋馨為家中獨女，因此由她使用手語和爸媽溝通後，再擔任對外的溝通管道。學業方面，她選擇技藝專班參加動力機械群「汽修科機車組」的技藝訓練，由於配戴助聽器，在吵雜的環境中比較難聽清楚對方在說什麼，坦言的確在英文科目方面較為吃力。

「想快點出社會幫忙家裡分擔家計！」張紋馨說，家中的經濟狀況不允許她參加補習班，所以都善用學校資源，抓緊時間問老師問題，爸媽對她的課業並沒有特別要求，只希望她平安順利畢業，她自己則希望能快點出社會替爸媽分擔家中的經濟壓力。

桃園國中學生魯緯豪患有亞斯伯格症患者，有一陣子沉迷於手機遊戲，成績也逐漸下滑。他表示，某天有位同學打電話給他，告訴他要一起以第1志願為目標，要一起往上衝，此番話讓他突然清醒，慢慢調整自己下定決心拚會考，終於順利錄取武陵高中。

幸福國中學生王睿麟，加入學校的夜自習班長達2年，最有把握的科目是英文科，平時自己會利用YouTube影片自學，另也積極把握實戰機會，在學校有聘請外籍教師教學時踴躍參與。青溪國中學生彭彥瑋在求學過程中發現自己性向偏理工，對人工智慧AI也相當有興趣，他笑說「我問『ChatGPT』若要從事AI方面的工作需要學習什麼專業，它回應的科系就包括電機系」，因此選擇北科附工電機系，未來立志以台科大、北科大電機系為目標。