單月創新高稅目為總稅收、營所稅、綜所稅；上半年創新高稅目為總稅收、關稅、營所稅、綜所稅、營業稅、房屋稅、牌照稅。而證交稅受到台股成交熱絡，呈現連兩個月上揚。

6月實徵淨額與上年同月比較，以綜合所得稅及營利事業所得稅各增加2727億元及816億元較多，惟土地增值稅減少14億元。上半年實徵淨額與上年同期比較，以營利事業所得稅增加3792億元、綜合所得稅增加3095億元較多，惟土地增值稅減少175億元、證券交易稅減少107億元。

營利事業所得稅方面，6月實徵淨額4431億元，年增加816億元或22.6%，累計1至6月實徵淨額7800億元，年增加3792億元或94.6%，主因去年結算申報期限延長至6月底，部分稅款實際入帳時間遞延至7月所致。

綜合所得稅方面，6月實徵淨額3160億元，年增加2727億元或6.3倍，累計1至6月實徵淨額5219億元，年增加3095億元或1.5倍，主因綜所稅結算申報期限與上年不同，造成稅款入帳時間落差，加上利息所得扣繳稅款增加所致。

證券交易稅方面，6月及累計1至6月上市櫃股票平均每日成交值為3769億元、3011億元，分別年增31.4%、減8.3%(上年同期為2868億元、3282億元)，其中單月表現創下19個月來新高，六月股市受到美股拉抬以及AI題材發酵，加上外資熱錢湧入，推升上市櫃股票成交值。而6月證交稅實徵淨額197億元，年增加43億元或27.9%，呈現連2紅；累計1至6月實徵淨額845億元，年減少107億元或11.2%。若台股後續維持熱度，將對證交稅將有利支撐。

前6月主要徵起稅目中，實徵淨額占分配預算數比率大於100%者有贈與稅(192.4%)、營所稅(174.4%)、綜所稅(171.7%)、遺產稅(149.9%)、營業稅(118.9%)、證交稅(113.9%)、貨物稅(109.5%)、關稅(107.9%)、房屋稅(106.4%)及牌照稅(103.6%)，低於 100%者有菸酒稅(96.7%)及土增稅(69.3%)。

各級政府賦稅收入概況，中央政府累計1至6月中央政府賦稅收入(不含中央統籌分配稅款)實徵淨額1兆5756億元，年增6300億元(+66.6%)；占分配預算數152.8%。地方政府累計1至6月地方政府賦稅收入(含中央統籌分配稅款)實徵淨額4558億元，年增591億元(+14.9%)；占分配預算數117.6%。

累計1至6月撥入中央特種基金之金融業營業稅實徵淨額156億元，較上年同期增加31億元(+24.4%)；健康福利捐實徵淨額126億元，較上年同期減少6億元(-4.2%)；長照基金339億元(其中140億元來自房地合一課徵所得稅，126億元來自菸稅，72億元來自遺贈稅)，較上年同期減11億元(-3.2%)。