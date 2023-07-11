台中市6日接獲1起疑似本土登革熱個案通報，快篩登革熱陽性，採血清檢體送中央實驗室檢驗，並緊急清消。台中市衛生局今天表示，已接獲疾病管制署通知檢驗結果陽性，為台中市首例本土登革熱確定個案，個案潛伏期間活動史有台南市的東區及仁德區，籲民眾出現疑似症狀盡速就醫。

台中市衛生局表示，台中市首例本土登革熱個案是在台中工作的20歲男性，他戶籍在台南、在沙鹿區租屋，端午節回台南後，再北上台中工作，在6月底發高燒自行就醫，6日的登革熱快篩結果為陽性。

台中衛生局長曾梓展表示，該個案工作及活動史範圍包括台中的沙鹿、梧棲、中區、東區及西屯區等5個行政區，市府緊急疫調，並在7日完成清消。

曾梓展提醒民眾，到登革熱流行國家或南部地區從事商務或旅遊，要加強防蚊措施，建議穿著淺色長袖及長褲，使用含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分防蚊液，避免蚊子叮咬。

此外，近期有流行地區包括國外或南部活動史，並出現有發燒、頭痛、肌肉關節痛、後眼窩痛及出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫，並主動告知醫護人員旅遊史及活動史。