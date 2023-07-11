台積電熊本二廠明年4月動工 傳2026年底投產 16:532023/07/11 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日刊工業新聞日前報導，台積電將在明年4月興建日本二廠，地點依然選在熊本縣，預計將於2026年底前投產。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 報導指出，該工廠主要生產12奈米晶片，工廠規模會與前一座工廠大致相同。 Google Pixel手機全客製化晶片 傳改由台積電生產 客戶需求回溫 晶呈科6月營收8,311萬元 新應材加碼投資高雄20億 路科第二廠動土 #台積電 #二廠 #投產 #熊本 #動工 也許您會感興趣 推薦閱讀 台積電輝達手牽手 目標價奔7字頭 02:462023/07/11 財經 《半導體》AI助攻 台積電Q2季報沒那麼差 16:282023/07/10 財經 姑姑想買「4張台積電」 營業員狂阻攔 她曝神扯內幕 17:482023/07/07 生活 美股收紅刺激 台股漲逾170點 台積電彈9元至574 09:022023/07/11 財經 確保買得到綠電 經濟部綠電擔保機制近期公告 22:242023/07/07 財經 「光春好室」社會宅動工了 周春米曝超佳生活機能：這年完工 13:422023/07/06 政治 台積電回神漲5元至570 台股反彈漲70點 09:012023/07/10 財經 1分鐘讀財經》Fed變臉！台積電ADR又殺 小心外資逃命 08:362023/07/07 財經 桃園中壢興南國中遷校 年底發包明年初動工 18:222023/07/09 社會 陸半導體教父喊1句求救台灣 內行爆氣：對台積電下手還有臉 13:492023/07/07 財經 台股繼續殺 下跌近百點 台積電小跌2元至563 09:022023/07/07 財經 台積電6月營收1564億、年減11％ 第二季表現符合預期 14:292023/07/10 財經 《國際產業》台積電又搶三星大單？傳谷歌Pixel全客製晶片延後發布 12:082023/07/07 財經 面試餐廳工讀 她見「6申論題」愣了 比台積電還難 08:112023/07/10 生活 張忠謀過92歲生日 親手寫的自傳快完成了！預計這時間出版 14:502023/07/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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