雲林縣北港鎮杏美製香廠艾草薰香產品，成分天然是驅趕病媒蚊利器。（張朝欣攝）

本土登革熱延燒，民眾除了加強環境清潔消毒，也紛紛展開防範病媒蚊大作戰，雲林縣北港鎮老字號杏美製香廠推出艾草薰香產品，強調以艾草、香茅天然草本製作，點燃後散發出蚊蟲不喜歡的氣味，是驅趕病媒蚊利器，近日許多顧客大量訂購，非常熱銷，工廠全天趕工因應需求。

早年民眾會在端午節於門口懸掛艾草、香茅驅趕蚊蟲，今年登革熱延燒，雲林已出現多起確診個案，民眾紛紛點蚊香、使用捕蚊燈消滅病媒蚊，杏美製香廠則採用老祖宗的方法，以艾草、香茅磨成粉後製成薰香環與薰香棒，驅趕蚊蟲效果佳，其成分天然且散發淡香，大受歡迎。

製香廠第3代負責人李健滐表示，登革熱主要藉由病媒蚊傳染，艾草薰香產品不會殺死蚊蟲，而是以天然氣味驅走蚊蟲，每當夏天廠房趕工製作艾草薰香產品，周邊都沒有蚊蟲出沒，這是他親身體會到的驅蟲經驗，顧客購買後都會再回購，口耳相傳，成為最熱銷產品。

李健滐說，艾草薰香產品通過SGS檢驗、無添加殺蟲劑、不含化學藥劑，台灣製造品質有保證。艾草環煙量較少，可在室內使用，艾草棒煙量較大，適合戶外使用，由於成分天然，不會造成人體傷害，可長時間點燃，近日登革熱升溫，艾草薰香可說是最佳的天然驅蟲利器。

李健滐指出，艾草薰香除了驅蚊，也具有淨化空氣功效，一年四季都可使用，面對登革熱的威脅，除了加強清潔消毒周邊環境，也可配合艾草薰香，打造安全舒適的居家空間。