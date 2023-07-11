為推廣東部精緻且獨具風味的咖啡，台東縣精品咖啡評鑑競賽今天起開放報名，將於8月16、17日舉辦。台東縣政府表示，獲獎的農友除可獲得獎金及獎狀外，同時可獲得個人評鑑報告1份，並由台東縣政府推薦參加11月17日至20日台北南港展覽館舉辦的2023台灣國際咖啡展。

台東縣長饒慶鈴提到，台東咖啡是台東閃耀的黑鑽石，品質良好不輸國外，縣內咖啡種植面積約152公頃，居全國第3，質量俱佳，無論南迴、縱谷或東海岸，咖啡農持續精進種植與加工技術，形塑在地風味特色。

農業處指出，評鑑參賽資格限定台東縣在地生產的咖啡豆，參賽人員須按簡章規定攜帶13公斤評鑑用生豆及300公克帶殼豆作為咖啡生豆特性鑑定，評鑑不分組，結合國際趨勢以風味評斷整體品質。

由台北精品咖啡商業發展協會帶領的專業烘豆師及10位具國際證照的感官評審，採用COE杯測模式，並採用COE （Cup Of Excellence）杯測表格進行樣品評分，評分項目包括：香氣（僅列入參考、不計入總分）、乾淨度、甜度、酸質、 口感、啜吸風味、餘韻、均衡度、整體評價，每個評分項目各8分，加權36分，總分為100分，分數達80分（含）以上屬於精品咖啡等級。藉由評鑑引導台東咖啡農建立品質分級制度，進而提升品質與國際接軌。

農業處表示，為建立台東縣咖啡精品品牌及增加農民收益，今年繼續與太麻里地區農會共同辦理精品咖啡評鑑競賽，希望藉由符合國際規格的公開評鑑，打響台東咖啡知名度並拓展行銷。詳細簡章及報名資訊請上台東縣政府農業處網站下載查詢，報名簡章可逕向各農會索取，或電洽縣府農業處農務科089-327904。