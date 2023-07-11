為了減少因台灣獼猴所造成的農損，行政院農業委員會林務局今年度持續編列預算補助架設電圍網，農地面積2公頃（含）以上者，最高可補助資材費達12萬多元，而電圍網的設置並非易事，因此屏東林區管理處特別在7月18日上午10時30分至12時，在高雄市桃源區公所二樓會議室辦理「野生動物危害農業防治說明會」，提供民眾現場諮詢機會。

目前推廣用來防治野生動物危害的電圍網，是由菱形圍網、電牧導線及電牧器所組成，具有不需長時間駐點看守 、可長時間有效阻擋猴群入侵 、不傷害野生動物及降低農損增加收益等優點。

經屏東縣高樹鄉大津農場、高雄市六龜區禾畝農創及紅水坑金煌芒果園等實際運用的農友們分享，均表示裝設電圍網後農作損失情形明顯減少。同時搭配著環保驅鳥猴炮（瓦斯炮）、犬隻驅趕、鳥類趨避器複合式的防治方法，更可增加防治的效用。

屏東縣滿州鄉的熊姓農民表示，在未架設電圍網前，1000顆火龍果大約收成600顆（6成），完善的電圍網架設後，1000顆可以收成960至970顆（9成5）。

屏東林管處表示，除了原本的釋迦、柑橘類、檬果、水蜜桃、梨、柿及其他果樹；稻、蔬菜、豆類或薯類等電圍網可補助的農作，今年更增加了鳳梨及咖啡等二項，面積達0.2公頃以上的合法農地皆可申請新設。架設面積達2公頃（含）以上者，最高可補助資材費達12萬多元，較以往補助金額提高近3倍。

如有興趣瞭解電圍網補助申請的農友們，請把握112年7月18日「野生動物危害農業防治說明會（高雄市桃源場）」現場諮詢機會，或可向所在地的縣市政府農業單位洽詢申請辦法。