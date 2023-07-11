金門縣政府諸多局處正副首長再傳異動！稍早縣府發布新聞指出，民政處長將由現任參議陳金增接任、社會處長改由現任民政處長陳世保出任，自來水廠廠長則由曾任該廠副場長的楊沁杭出任，人事派令並自2023年7月16日生效。

依縣府資料指出，即將接任民政處長的陳金增現年59歲，銘傳大學公共事務學系碩士，曾任縣府民政局課員、課長、行政處專員、副處長、簡任秘書、行政處長及參議等職務。社會處長由現年63歲的陳世保出任，國立中興大學園藝學系碩士畢業，曾任畜產試驗所所長、自來水廠廠長、工務處副處長、簡任秘書、民政處副處長、社會處處長、參議及民政處處長等職務。

至於新任自來水廠廠長則由現年43歲的楊沁杭出任，國立金門大學土木與工程管理學系碩士，2007年特種考試地方政府公務人員考試三等土木工程科考試及格，曾任職港務處技士、工務處技正、自來水廠副廠長及觀光處觀光企劃科科長等職務。布達交接典禮訂於7月16日上午10時於自來水廠視聽室舉行。

此外，除上述新任主官(管)外，原任社會處長葉媚媚將於本(7)月16日退休，原任民政處副處長許一傑調任簡任秘書、原社會處副處長李廣榮調任建設處副處長、原文化局副局長何佩舉調任民政處副處長，文化局副局長由原任金門日報社總編輯陳國興調陞。